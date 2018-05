Waar spektakel in laatste speeldag play-off 2A

Deze avond was er veel te beleven in de laatste speeldag van play-off 2A. Moeskroen won met een overtuigende 5-0 score van een zwak Oud-Heverlee Leuven (OHL) op le Cannonier. Terwijl Waasland-Beveren met tien man heeft verloren van KV Kortrijk. De Kerels wonnen met 1-3 op de Freethiel.

Op de Freethiel was het de thuisploeg die de eerste grote kans kreeg. Thelin stormde op Bruzzese af, maar stoot op de doelman. Na een halfuur was de openingstreffer een feit. Perbet opende de score na een voorzet van De Smet. Grote kansen kregen we niet meer te zien in de eerste helft, wel nog een rode kaart. Na een onschuldig duel aan de zijlijn vond Angban het noodzakelijk om op de rug van Perbet te gaan staan.

Vroeg na rust scoorde Kortrijk-middenvelder Ajagun een echte parel. Met een verwoestend afstandsschot schoot de Nigeriaan de 0-2 via de binnenkant van de paal binnen. Lang duurde het feestje niet voor de Kerels. Ampomah knalde een goede lange bal van Van Damme in één tijd over Bruzzese. Waasland-Beveren kon tien minuten later de gelijkmaker scoren, maar Anderlecht-huurling Thelin kon de strafschop niet omzetten. Beide ploegen kregen nog kansen en in de slotfase prikte de 18-jarige invaller Medjon Hoxha nog de 1-3 op het scorebord voor Kortrijk.

Pandoering voor OHL

Moeskroen kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een verre uittrap van doelman Butez bereikte Rotariu op de rechterflank, die simpel het leer kon voorzetten. Moeskroen-spits Mbombe tikte de openingstreffer makkelijk binnen. Een kwartier later was het weer raak. Na een prachtige voorzet van Huyghebaert kopte Spahiu de 2-0 tegen de netten. Voor de Leuvenaars ging het van kwaad naar erger. Exact drie minuten later was het over en out voor OHL. Club Brugge-huurling Rotariu lanceerde Amallah met perfecte doorsteekpass, die feilloos het leer tegen de touwen joeg.

De bezoekers lieten het hoofd niet hangen. OHL zette een offensief in de gang en kregen een grote kans via Dequevy. Zijn kopbal belandde net naast doel. Net voor rust was de pandoering helemaal compleet voor de Leuvenaars. OHL-doelman Gillekens bokste een kopbal van Mezague niet goed weg, die voor de voeten van Diedhiou belandde. De verdediger van Moeskroen kon op de rebound de 4-0 over de doellijn binnenduwen. Maar daar bleef het niet bij. Spahiu stuurde Mohammed goed weg, die alleen op Gillekens kon afgaan. De middenvelder werkte vanuit een schuine hoek de 5-0 feilloos binnen.

De tweede helft was iets minder spectaculair. Het waren wel de Leuvenaars die de tweede helft in handen namen. Hun beste kansen kwamen er via Maertens en Dequevy, maar scoren lukte niet. OHL verloor uiteindelijk met forfaitcijfers op Le Cannonier.