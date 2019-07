Waar kan je de Tour zaterdag zien passeren?

Zaterdag 6 juli start de Tour de France in Brussel. De eerste rit gaat van Brussel naar Charleroi en terug. Via Molenbeek en Anderlecht rijden de renners Brussel buiten richting de Muur van Geraardsbergen, die ook op het parcours lag van de Tour in 1969 die Merckx won. Na de kasseien rijden ze naar Charleroi, op de weg terug naar Brussel zullen ze aan de voet van de Leeuw van Waterloo passeren. Ze rijden Brussel terug binnen langs Sint-Pieters-Woluwe, de plek waar de jonge Eddy Merckx beginnen fietsen is. Het is ook daar dat de 'Kannibaal van Tervuren' zijn eerste gele trui heeft aangetrokken. Nadien volgen de laatste 10 kilometer richting eindmeet. De aankomst ligt voor het kasteel van Laken.