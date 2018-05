W-B wint nog eens, spanning in groep B

Lierse kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen OH Leuven. Nog in groep A van play-off 2 won Waasland-Beveren voor het eerst in deze play-offs thuis tegen Moeskroen. In groep B won Eupen makkelijk van STVV en Lokeren ging in de slotfase onderuit thuis tegen Antwerp.

In groep A van play-off 2 lijken de kaarten geschud nadat Zulte-Waregem eerder op de avond ging winnen op het veld van Kortrijk. OH Leuven kon op verplaatsing twee keer scoren op het veld van Lierse, maar ook de thuisploeg deed dat in een aangename partij. Lierse verdiende zeker in de tweede helft meer dan een punt, maar tien minuten voor tijd kon Schuermans de gelijkmaker voor de Leuvenaars binnenschieten.

Nog in groep A kon Waasland-Beveren na meer dan drie maanden zonder winst nog eens de drie punten thuishouden tegen Moeskroen. Na een kwartier knalde Club Brugge-huurling Rotariu de 0-1 fraai in doel. De reactie van de thuisploeg bleef niet uit. Thelin kon de gelijkmaker binnentikken op een voorzet van Foulon. Na de pauze kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong, deze keer via Amallah. Waasland-Beveren had opnieuw een reactie in huis. Met een prachtige knal pegelde Vanzo de gelijkmaker voorbij Bailly. In de slotfase kon Thelin zijn tweede van de avond maken: 3-2 en winst voor Waasland-Beveren.

Spannender in groep B

In de andere groep van play-off 2 is de strijd om groepswinst nog niet beslist. STVV ging met 3-1 onderuit in Eupen. Nog voor de rust stond Eupen al met twee doelpunten voor via Toyokawa en Koné. Raspentino mocht op het uur de derde treffer in doel schieten voor Eupen. De enige goal voor STVV van Akpom kwam te laat. Daarmee doen ‘De Kanaries’ een slechte zaak in strijd om groepswinst.

Antwerp ging in extremis winnen op het veld van Lokeren. Lange tijd leek de wedstrijd op een scoreloos gelijkspel te eindigen, maar op tien minuten van het einde kwam Antwerp op voorsprong met een doelpunt van Siani. Amper vijf minuten later maakte Cevallos alweer gelijk voor de thuisploeg. Maar het venijn zat duidelijk in de staart. Owusu scoorde in de extra tijd de winnende treffer voor Antwerp. Daarmee springen de Antwerpenaren over STVV naar de tweede plaats met drie punten achterstand op de leider Lokeren.