VTM zendt Milaan - San Remo uit

Naast veldrijden in de Brico Cross en wegwielrennen in de Napoleon Games Cup, zendt VTM dit jaar voor het eerst Milaan – San Remo uit, de eerste grote internationale wegklassieker van het jaar. Dat maakte VTM NIEUWS daarnet bekend. Voor het wedstrijdcommentaar wordt niemand minder dan ex-profrenner Tom Boonen ingeschakeld. Boonen stond zelf immers twee keer op het podium van La Primavera. Hij zal samen met VTM-wielerspecialist Merijn Casteleyn de koers op de voet volgen en live commentaar geven. De volledige wedstrijd is op zaterdag 17 maart vanaf 14.30 live te volgen bij VTM.

Chef Sport Peter Denruyter: “Milaan - San Remo is een monument, één van de klassiekers die tot de verbeelding spreekt. Als ‘die hard’ fan van Eddy Merckx is dat voor mezelf vanzelfsprekend. De fontein in San Remo, de Poggio, de naam La Primavera… dat ademt allemaal grootsheid en wielerlegende uit. Bijna 300 km pure koers. Voor VTM NIEUWS en de sportredactie is dit een fantastische dag waar we de wielerfans optimaal van willen laten genieten. Naast de Napoleon Games Cup en de Brico Cross onderstreept het ook onze koersambitie.”

Tom Boonen: “Ik ben heel content dat ik erbij ben, het is de eerste echte klassieker waarbij ik commentaar ga geven. Ook de koers zelf belooft de moeite te zijn, ik verwacht veel van de Belgen, zoals Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Heel knap dat Gilbert blijft gaan voor die droom van de 5 monumenten. Hij wil ook altijd koersen en daar hou ik wel van. Ook Van Avermaet gaat zeker weer meedoen, als je zijn vorm nu al ziet.”

Wielerspecialist Merijn Casteleyn: “Geweldig dat we de kans krijgen om Milaan-San Remo live uit te zenden. In België begint het seizoen uiteraard komend weekend al écht, met het drieluik Omloop-Kuurne-Samyn, maar internationaal is San Remo toch de eerste grote afspraak. Heel leuk ook om Tom Boonen opnieuw naast me te hebben in de commentaarcabine. De eerste keer, vorig seizoen in Halle-Ingooigem, deed hij dat perfect, met humor en kennis van zaken. En die kennis van zaken komt ook nu zeker van pas: twee keer stond hij op het podium, in 2007 en 2010. En die eerste keer had hij eigenlijk kunnen winnen ook.”

De 109e editie van Milaan – San Remo telt dit jaar opnieuw zo’n 291 kilometer. Vertrekken doen de renners traditiegetrouw vanuit Milaan. Vorig jaar finishte Michal Kwiatkowski als eerste op de Via Roma in San Remo. De absolute recordhouder is nog steeds voormalig wielrenner Eddy Merckx. Hij won de klassieker maar liefst zeven keer.