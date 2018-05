Vrouwenploeg RSCA blijft bestaan

Goed nieuws voor de damesploeg van Anderlecht: zij hebben de bevestiging gekregen dat hun afdeling blijft bestaan. Dat vertelt speelster en kapitein Heleen Jaques aan VTM NIEUWS. “Voorzitter Marc Coucke zal nu een plan uitwerken met hoe hij alles ziet en zal een voorstel doen naar de speelsters toe.”

Deze voormiddag kwamen er verontrustende berichten binnen dat Anderlecht zou stoppen met haar vrouwenafdeling en dat om budgettaire redenen. De club ontkende het nieuws, maar voorzitter Marc Coucke liet via Twitter wel verstaan dat het beleid de voorbije maanden niet perfect was.

How how... er is absoluut niks beslist ivm de RSCA-damesploeg volgend jaar!

Het voorbije seizoen was wel beleidsmatig niet perfect voor deze ploeg, en gans de directie v Rsca is volop ah werk om oplossingen te vinden.