Vrouwenploeg Anderlecht in gevaar

Opvallend nieuws vanuit het Belgische vrouwenvoetbal: Anderlecht denkt eraan om haar vrouwenploeg op te doeken. Het zou gaan om budgettaire redenen. Paars-wit meldt aan onze redactie dat het één van de opties is, maar dat de club bekijkt hoe ze de vrouwenploeg in leven kan houden.

Het nieuws is best opmerkelijk, want Anderlecht kroonde zich begin deze maand nog tot landskampioen in de Super League. De eerste titel in twintig jaar. Paars-wit pakte zo ook een ticket voor de Champions League volgend seizoen.

Minder middelen

Maar de vrouwenploeg kost op dit moment te veel geld volgens voorzitter Marc Coucke. En dus bekijkt de club hoe haar vrouwenploeg het met heel wat minder middelen kan doen. De optie om te stoppen met de ploeg ligt effectief op tafel, maar zo ver is het nog niet.

Anderlecht benadrukt dat op dit moment elke afdeling binnen de club doorgelicht wordt, en dus ook het vrouwenvoetbal. Eind deze maand stelt Coucke zijn algemene strategische plannen voor met de club.

Red Flames

Bij Anderlecht spelen heel wat Red Flames: Tine De Caigny, Laura De Neve, Laura Deloose, Heleen Jaques, Lenie Onzia, Elke Van Gorp, Justine Vanhaevermaet, Sarah Wijnants en Aline Zeler.