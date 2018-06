Vrouwen beklimmen Mont Ventoux

Bijna 2.500 Vlaamse wielertoeristen zijn vanochtend begonnen aan de klim van de legendarische Mont Ventoux, in het zuiden van Frankrijk. Het is al de veertiende editie van 'Mijn Ventoux', georganiseerd door Sporta. Een kwart van de deelnemers dit jaar is een vrouw. En daarom is er een rit speciaal voor vrouwen, de 'Ladies at Ventoux'.

Enkele wielertoeristen zijn er vroeg bij. De zon komt er nog maar net door wanneer ze warm rijden. Om half zeven beginnen de eersten aan de iconische klim van 21 kilometer.

Met een helling van gemiddeld 7,5 procent is de beklimming zeker een uitputtingsslag. Sommigen zingen zelfs om de moed erin te houden.

Ook VTM-gezichten Bo Van Spilbeeck en Cathérine Moerkerke wagen zich vandaag aan de beklimming van de Mont Ventoux.