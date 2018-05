Vriend Nainggolan: "Dit kan echt niet"

Radja Nainggolan is niet geselecteerd voor het WK in Rusland deze zomer, tot groot ongenoegen van vele fans. Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck belden deze ochtend met Kjell, een goede vriend van Radja, om het te hebben over de bizarre beslissing van bondscoach Roberto Martínez.

“Ik denk dat er niet echt meer aan de hand is”, vertelt Kjell. “Martínez kan gewoon niet om met de persoon Radja en heeft schrik dat er op het WK iets zou kunnen als Radja niet zou spelen. Maar dit doe je niet met eender welke speler die de halve finale van de Champions League gespeeld heeft.”

