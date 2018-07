Vreugde bij Macron kan niet op bij Franse WK-winst

De Franse president Emmanuel Macron heeft de WK-winst van de Fransen uitbundig gevierd vanaf de eretribune waar hij samen met zijn vrouw, de Kroaatse president, de Russische president Poetin en Fifa-baas Gianni Infantiono de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië bijwoonde.

De Franse president kon zijn vreugde niet op toen ‘Les Bleus’ de wereldbeker pakten en Kroaten naar huis stuurden met een zilveren medaille. Zijn kinderlijke enthousiasme staat in schril contrast met de reacties van Poetin en Infantiono, die links naast hem op de foto te zien zijn. Poetin lijkt eerder een ongeïnteresseerde toeschouwer te zijn, Infantiono klapt beleefd.

Op sociale media wordt de enthousiaste reactie van Macron geprezen. Mensen waarderen de spontaniteit van de president en maken er al grapjes over:

