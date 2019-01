Vranken: “Tegen wie maakt niet uit”

KV Mechelen zal de bekerfinale spelen tegen ofwel KV Oostende, ofwel AA Gent. Voor trainer Wouter Vranken maakt het alvast niet uit wie de tegenstander wordt.

Bekerfinale speel je niet ieder jaar en het was mooi wat ze brachten vandaag. We waren moeizaam gestart maar na twintig minuten controle over de wedstrijd in handen genomen. We zijn rustiger gaan voetballen en dat was het belangrijkste. Zo hebben we hun omschakelmomenten eruit gehaald

Dat maakt niet uit. Naar haalbaarheid moet je KV Oostende zeggen, maar als je de mooiste finale met veel volk wilt en tegen een ex-club van me dan is het AA Gent.