Vorig jaar klopte Real Juve in de finale

Vorig jaar was deze klassieker nog te beleven in de finale van de Champions League. Real Madrid trok aan de langste eind met overtuigende 1-4 overwinning in Cardiff. Sterspeler Cristiano Ronaldo, die uitgeroepen was tot man van de wedstrijd, scoorde twee keer voor de Koninklijke.

De clash tussen de twee titanen is een garantie voor spektakel. Zo eindigde een wedstrijd nooit met een 0-0 score. Tot nu toe hebben de Madrilenen de overmacht, met negen overwinningen. Terwijl de Italianen, met acht overwinningen, op de hielen zitten. In de vorige knock-out fases was Juventus wel altijd superieur. Sinds het bestaan van de Champions League gingen ze vier keer door tegen Real Madrid, laatst nog in 2015.

De ‘Oude Dame’ zal zeker op zijn hoede zijn voor Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller wist maar liefst, zeven keer de bal tegen de netten te jagen. “Voor de goal is hij een echte killer”, verklaarde Gianluigi Buffon, via een Facebook Live met zijn volgers.