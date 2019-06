Voormalig Arsenal-speler Reyes (35) overleden na auto-ongeval

José Antonio Reyes, voormalig speler van onder meer Arsenal en Sevilla, is op 35-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.

“We kunnen geen droeviger nieuws aankondigen: onze geprezen Sevilla-ster José Antonio Reyes is overleden na een auto-ongeval. Rust in vrede”, zo klinkt het in een korte mededeling van Sevilla. Reyes speelde in eigen land nog voor Extremadura (tweede klasse), eerder koos hij voor een Chinees avontuur bij Xinjiang Tianshan Leopard.