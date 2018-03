Voorjaar Jens Keukeleire voorbij

Slecht nieuws voor Jens Keukeleire, zijn klassieke voorjaar zit er nu al op. De renner van Lotto-Soudal is nog steeds ziek en zal niet op tijd hersteld zijn voor de volgende wedstrijden. Lotto-Soudal maakte het nieuws zelf bekend met een persbericht.

Unfortunately a respiratory infection forces @jenskeukeleire to put an end to the season of the Spring Classics.

