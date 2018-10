Voetbalschandaal: wie wordt waar van verdacht?

In totaal heeft het federaal parket 19 mensen in verdenking gesteld in het voetbalschandaal. Negen mensen zitten in de cel, tien anderen zijn vrijgelaten. De aanklachten gaan allemaal over deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie. VTM NIEUWS lijst even op wie de spilfiguren in het onderzoek zijn.

Wie is aangehouden?

Makelaar Mogi Bayat: witwassen

Makelaar Dejan Veljkovic: criminele organisatie, witwassen en omkoping

Maria Bogojevska, de vrouw van Veljkovic: witwassen

Makelaar Karim Mejjati: witwassen

Makelaar Dragan Siljanoski: criminele organisatie en witwassen

Laurent Denis, de advocaat van Bayat: witwassen

Scheidsrechter Bart Vertenten: criminele organisatie en corruptie

Olivier Somers, bestuurder KV Mechelen: omkoping

Thierry Steemans, bestuurder KV Mechelen: omkoping

Wie is in verdenking gesteld, en vrij onder voorwaarden?



Stefan Vanroy, bestuurder KV Mechelen: criminele organisatie, witwassen en corruptie

Scheidsrechter Sebastien Delferière: criminele organisatie, witwassen en corruptie

Dirk Huyck, bestuurder Waasland-Beveren: criminele organisatie, en corruptie

Makelaar Walter Mortelmans: criminele organisatie, en corruptie

Olivier Swolfs, bestuurder Waasland-Beveren: criminele organisatie, en corruptie

Wie is in verdenking gesteld, en vrij zonder voorwaarden