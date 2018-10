Voetbalschandaal: Speler bekent poging tot matchfixing

Ex-Beverenspeler Olivier Myny heeft zijn ondervragers verteld dat hij is benaderd in de aanloop van de verdachte degradatiewedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren in maart 2018. Daarmee geeft nu voor het eerst een speler toe dat er vorig seizoen een poging tot matchfixing is geweest in onze eerste voetbalklasse, schrijven de kranten van het Mediahuis. Myny's makelaar Thomas Troch werd gisteren in verdenking gesteld, maar is vrij onder voorwaarden.

Twee spelers werden tot dusver ondervraagd in de zaak-Propere Handen. Davy Roef, die enkel werd gehoord als getuige, en Olivier Myny. Beiden speelden voor Waasland-Beveren toen KV Mechelen en Eupen vorig jaar vochten om in 1A te blijven. Myny heeft volgens verschillende bronnen toegegeven te zijn benaderd in aanloop naar de wedstrijd op 11 maart, aldus de kranten van Mediahuis.

De speurders zoeken nu uit of dit geïnterpreteerd kan worden als een poging tot wedstrijdvervalsing. In afwachting werd Myny vrijgelaten zonder voorwaarden. Hij blijft wel in verdenking van criminele organisatie en private corruptie. Myny beweert dat hij zijn uiterste best heeft gedaan in die match en dus niet aan matchfixing heeft gedaan.