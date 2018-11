Voetbalmakelaar Karim Mejjati en de vriendin van makelaar en spilfiguur in het voetbalschandaal Dejan Veljkovic, zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

De twee verdachten werden eerder opgepakt in het onderzoek naar fraude en witwaspraktijken in de Belgische voetbalcompetitie. De vriendin van Veljkovic werd vorige maand onder elektronisch toezicht geplaatst, maar dat werd nu opgeheven. Wat de voorwaarden voor de twee precies inhouden, is nog onduidelijk.