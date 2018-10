Voetbalschandaal: KI houdt zeven verdachten in cel, twee komen vrij

Zes verdachten van het schandaal in het Belgische voetbal blijven in de cel. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling zonet beslist. Het gaat om zes van de negen verdachten die nog in de cel zaten. Dejan Veljkovic was niet in beroep gegaan tegen zijn straf en Bart Vertenten heeft de rechter gewraakt.

Mede-eigenaar van KV Mechelen Olivier Somers komt vrij onder voorwaarden. Maria Bogojevska, de vrouw van Veljkovic, mag ook de gevangenis verlaten, maar krijgt een enkelband.

Deze zeven blijven nu dus nog in de cel: