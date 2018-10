Voetbalschandaal: Ex-speler KV Mechelen opgepakt

De 33-jarige voetballer Fabien Camus zit in de gevangenis van Lantin nadat hij ondervraagd werd over de wantoestanden in het Belgische voetbal. Dat bevestigt het parket aan Het Laatste Nieuws. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen en criminele organisatie. Camus voetbalde onder andere voor KRC Genk, Antwerp en KV Mechelen.

Zijn contract bij KV Mechelen liep dit jaar op het einde van vorig seizoen af, en nu zit de Tunesiër zonder club. Gisteren nog werd Lokeren-trainer Peter Maes opgepakt en in verdenking gesteld, maar hij is intussen vrij onder voorwaarden.

Camus had Mogi Bayat als makelaar. Bayat is een van de spilfiguren in het onderzoek naar omkoping en witwassen in het Belgische voetbal.

Wie is aangehouden?

Makelaar Mogi Bayat: witwassen

Makelaar Dejan Veljkovic: criminele organisatie, witwassen en omkoping

Maria Bogojevska, de vrouw van Veljkovic: witwassen

Makelaar Karim Mejjati: witwassen

Makelaar Dragan Siljanoski: criminele organisatie en witwassen

Laurent Denis, de advocaat van Bayat: witwassen

Scheidsrechter Bart Vertenten: criminele organisatie en corruptie

Olivier Somers, bestuurder KV Mechelen: omkoping

Thierry Steemans, bestuurder KV Mechelen: omkoping

Fabien Camus, ex-voetballer KV Mechelen

Wie is in verdenking gesteld, en vrij onder voorwaarden?



Stefaan Vanroy, bestuurder KV Mechelen: criminele organisatie, witwassen en corruptie

Scheidsrechter Sébastien Delferière: criminele organisatie, witwassen en corruptie

Dirk Huyck, bestuurder Waasland-Beveren: criminele organisatie, en corruptie

Makelaar Walter Mortelmans: criminele organisatie, en corruptie

Olivier Swolfs, bestuurder Waasland-Beveren: criminele organisatie, en corruptie

Peter Maes, trainer Lokeren: criminele organisatie, en witwassen

Wie is in verdenking gesteld, en vrij zonder voorwaarden