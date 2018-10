Voetbalschandaal: Delferière verdacht van private corruptie

Scheidsrechter Sébastien Delferière is in verdenking gesteld voor private corruptie in het grootschalig voetbalschandaal waarbij ook spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic betrokken zijn. Zowel Delferière als Veljkovic zijn opnieuw vrijgelaten.

In totaal werden er in ons land gisteren 29 mensen opgepakt voor verhoor, waarvan er 22 voorgeleid zullen worden voor de onderzoeksrechter. Momenteel is het onderzoek nog volop aan de gang, zo laat het parket weten dat nog 18 mensen verhoord moeten worden.

Verdachte geldtransacties

Vorig jaar kwam het parket enkele verdachte financiële transacties op het spoor in een bankkantoor in Genk. Daarbij fraudeerden twee voetbalmakelaars (Mogi Bayat en Dejan Veljkovic), mogelijk onafhankelijk van elkaar, om minder belastingen te moeten betalen. Ook in het buitenland zijn financiële tegoeden in beslag genomen, voor een totaalwaarde van 3,6 miljoen euro.

De hoofdrolspeler lijkt Dejan Veljkovic (verbonden aan onder andere voetbalclubs Club Brugge, KRC Genk en Standard) te zijn. Veljkovic heeft zichzelf verdoken commissielonen uitbetaald voor zijn activiteiten als makelaar. Dat deed hij via allerlei constructies via het buitenland. Op die manier kon hij ook voetbalspelers vergoeden.

Luxehorloges

Die andere voetbalmakelaar, Mogi Bayat, probeerde vooral zijn eigenaarsvergoedingen te maximaliseren. Hij zette constructies op om de manipulaties verborgen te houden voor de betrokken clubs en spelers. Een groot deel van Bayats geldstroom lijkt te passeren via voormalig Anderlecht-advocaat Laurent Denis, die instond voor spelerscontracten. De naam van Denis werd eerder vernoemd in een ander voetbalschandaal, de zaak met gokchinees Ye.

Bovendien zijn er ook verpakkingen van luxehorloges in beslag genomen, voor een totale waarde van 8 miljoen euro. Die kocht Mogi Bayat aan als relatiegeschenk. Daarnaast werden ook luxehorloges, juwelen en cash geld in beslag genomen.

Matchfixing

De wedstrijden die beïnvloed zouden zijn, zijn de voetbalmatchen Antwerp-Eupen (2-0) en KV Mechelen-Waasland-Beveren (2-0). Veljkovic zou de uitslag beïnvloed hebben, wat hij deed in samenwerking met scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière. Delferière werd ondertussen onder voorwaarden vrijgelaten.

Ook twee sportjournalisten van Het Laatste Nieuws zijn betrokken bij de zaak en werden gisteren opgepakt, net als een vierde makelaar, Walter Mortelmans. Mortelmans heeft verschillende voetballers in zijn portefeuille, waaronder spelers van Waasland-Beveren en KV Mechelen.

De twee sportjournalisten zouden de reputatie van Vertenten en Delferière hoog gehouden hebben in de ranking.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbiest bevestigt aan VTM NIEUWS dat beide scheidsrechters met onmiddellijke ingang geschorst worden. "Hun toekomst als scheidsrechter ziet er zeer onzeker uit", laat hij weten. Bovendien meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dat ze de "nodige stappen ondernemen zodat de twee betrokken scheidsrechters geen wedstrijden meer zullen leiden in de Belgische competitie".

Speeldag 10 uitgesteld

De tiende speeldag van komend weekend in de eerste klasse B wordt uitgesteld. Dat bevestigt de Pro League op Twitter.

