Voetbalschandaal: aanhouding van de 9 verdachten verlengd

De aanhouding van de negen verdachten in het grootschalig onderzoek naar fraude in de Belgische voetbalcompetitie, is verlengd met één maand. Vijf van hen blijven in de cel, 4 staan onder elektronisch toezicht.

De raadkamer besliste vanavond om de aanhouding van de negen verdachten in het voetbalonderzoek naar fraude, te verlengen met één maand. Makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, advocaat Laurent Denis, scheidsrechter Bart Vertenten en Olivier Somers, die bestuurslid is bij KV Mechelen, blijven in de cel.

Thierry Steemans, ook bestuurslid bij KV Mechelen, Marija Bogojevska (de vriendin van Veljkovic), makelaar Karim Mejjati en ex-manager van Ivan Leko, Dragan Siljanoski worden onder elektronisch toezicht geplaatst.

Beroep

Alle partijen hebben 24 uur de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer.

Eerder vandaag had de advocaat van Bart Vertenten, Hans Rieder, zich ook al vragen gesteld bij de rol van de onderzoeksrechter in Tongeren. Die maakt volgens Renier deel uit van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.