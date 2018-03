Voetbalploeg reist 10 000 kilometer voor... een 0-0

Verre verplaatsingen, het is niet altijd even evident. Als KV Oostende bijvoorbeeld op bezoek moet bij Eupen moeten ze zo’n 240 kilometer afleggen. Maar het kan nog erger: in de Russische tweede klasse moest Baltika Kaliningrad dit weekend meer dan 10 300 kilometer afleggen voor een uitwedstrijd tegen Luch Energia Vladivostok. Tot overmaat van ramp voor eindigde de wedstrijd ook nog eens op 0-0.

In de Russische competitie zijn verre verplaatsingen geen uitzondering. Als Zenit Sint-Petersburg op bezoek moet bij Ural Yekaterinenburg moet er ook zo’n 2500 kilometer gereisd worden. Maar in de Russische tweede klasse is het afstandsrecord toch wel gesneuveld. Baltika uit Kaliningrad is een ploeg uit de Russische enclave tussen Polen en Litouwen, terwijl Luch uit Vladivostok helemaal in het uiterste oosten van Rusland ligt, dicht tegen de Chinese & Noord-Koreaanse grens.

Met het vliegtuig duurt de reis al gauw meer dan 12 uur en als de tweedeklasser met de bus zou gaan moeten ze maar liefst 10 328 kilometer afleggen, een tocht die meer dan 5 dagen zou duren. En dan moet je nog terug ook…