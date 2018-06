Voetbalhater? Zo overleef je het WK

Het worden fantastische weken voor voetbalfans en liefhebbers van het Belgiëgevoel. Voor wie een hekel heeft aan voetbal, komen er dan weer bijzonder irritante tijden aan. Kunnen de prestaties van de Rode Duivels je ook gestolen worden? Dan heeft VTM NIEUWS enkele tips klaar. Zo overleef je de komende weken (in het slechtste geval zijn het er vier en een half).

Ga de baan op

Nog snel boodschappen nodig? Geen paniek. De kans is groot dat je eenzaam in de supermarkt loopt, want iedereen is naar de wedstrijden van de Rode Duivels aan het kijken. Je kan ook nog op een andere manier je voordeel halen in de winkel. Voor veel producten geldt namelijk een WK-promotie.

Het WK biedt ook goed nieuws voor wie een lange rit op de snelweg voor de boeg heeft. Waar je normaal gegarandeerd in de file zou staan, rijdt nu waarschijnlijk bijna niemand. Houd er wel rekening mee dat op alle radiostations voortdurend over voetbal gesproken wordt. Eigen muziek voorzien, kan dus geen kwaad.

Ga op vakantie

Loop je stilaan de muren op van al dat rood op straat? Boek nog snel een vakantie naar een land dat niet in de ban is van het WK. Acht van de tien topbestemmingen volgens Lonely Planet doen niet mee aan het WK: Chili, Djibouti, Nieuw-Zeeland, Malta, Georgië, Mauritius, China en Zuid-Afrika.

Ontloop letterlijk het WK

Wie het echt niet meer kan aanzien, kan ook letterlijk het WK ontlopen. In heel Vlaanderen kan je via knooppunten prachtige wandelingen maken. Groot voordeel: je loopt waarschijnlijk overal rustig alleen. Wie verdwaalt, zal wel moeten wachten op redding tot de wedstrijd afgefloten is.

Dat andere groot scherm

Het lijkt misschien onmogelijk om TV te kijken zonder op het WK te botsen, toch zijn er mogelijkheden. Meer nog, het is het ideale moment om je film- en televisieklassiekers bij te schaven. Op VTM kan je terecht voor tal van filmklassiekers en 'De Kotmadam'. "Weeral?!", horen we je denken. Maar onthoud: het is dat of voetbal.

Er is ook nog dat andere grote scherm, het bioscoopscherm. Ontdek de nieuwste films in een zaal die vermoedelijk bijna voor jou alleen zal zijn. De vlotte passage aan de kassa en de uitgebreide keuze aan parkeerplaatsen zijn mooi meegenomen.