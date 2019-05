Voetbalbond zet scheidsrechtersbaas Verbist aan de deur

Johan Verbist is niet langer scheidsrechtersbaas bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De twee partijen hebben in onderling overleg besloten de samenwerking stop te zetten. Dat bevestigt bondswoordvoerder Pierre Cornez.

"Het klopt dat Johan Verbist geen scheidsrechtersbaas meer is. Na onderling overleg is de samenwerking beëindigd maar meer details kunnen we voorlopig niet geven", aldus Cornez. Hij verwijst naar de persconferentie van woensdag waarop David Elleray zijn masterplan rond de toekomst van de Belgische arbitrage zal voorstellen samen met Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond.

Verbist volgde in 2016 Paul Allaerts op als hoofd van de Belgische arbitrage.