Voetbalbond lanceert Belgian eDevils

De Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) presenteert een nieuw nationaal team. Ze starten met een eSports team. Met de Belgian eDevils wil de nationale voetbalbond ook in de online voetbalwereld scoren.

In navolging van Frankrijk start nu ook België met een nationaal voetbalteam eGaming. Deze week vindt in het Belgian Football Centre in Tubeke een FIFA 18 selectietornooi plaats met zestien spelers die toonaangevend zijn in België. Daar zullen vier spelers van overblijven en zij vormen vanaf dan de Belgian eDevils.

De Belgian eDevils zullen interlands spelen en worden hierbij ondersteund door de KBVB. Het team zal bestaan uit vier spelers en een coach. Je kan het tornooi zondag volgen via de Facebookpagina van de KBVB of het Youtube-kanaal. Op 12 mei staat dan de allereerste digitale interland gepland tegen Frankrijk.