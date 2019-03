Voetbalbond krijgt inzage in operatie 'Propere Handen'

Het parket heeft de voetbalbond inzage gegeven in ‘Operatie Propere Handen’. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De onderzoekers van de voetbalbond krijgen nu dus onder andere inzage in de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic over de mogelijke vervalsing van de wedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren op de laatste speeldag van vorig voetbalseizoen.

Een speciale commissie binnen de KBVB voert al langer zijn eigen onderzoek naar mogelijke wedstrijdvervalsing, los van het gerechtelijk onderzoek. Zo wil de bond ten laatste tegen eind dit seizoen kunnen beslissen over welke clubs, bestuurders, spelers en/of scheidsrechters zich daar aan hebben schuldig gemaakt en wat de gevolgen zijn voor de betrokken clubs.

De onderzoekers van de bond hebben tot nu toe alle betrokkenen ondervraagd. Onder andere spelers, technische staf en bestuurders van de betrokken ploegen zijn uitgebreid op de rooster gelegd over hun aandeel in de mogelijke matchfixing.

Voor de voetbalbond was het echter wachten op het laatste puzzelstuk: het gerechtelijk onderzoek.

De voetbalbond krijgt nu volgens het parket inzage in “35 stukken die relevant zijn” voor de disciplinaire vervolging van de betrokken clubs. Als KV Mechelen en/of Waasland-Beveren schuldig bevonden worden aan wedstrijdvervalsing riskeren ze te moeten degraderen naar een lagere klasse.