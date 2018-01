Vlaanderen wil WK wielrennen 2021

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wil het WK wielrennen in 2021 naar Vlaanderen halen, dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Vanuit het beleidsdomein Sport stelt de minister alvast 3,5 miljoen euro ter beschikking om de kandidatuur voor te bereiden.

Muyters vindt het hoog tijd dat het WK wielrennen opnieuw naar Vlaanderen komt. “Vlaanderen is koers, maar het is al van 2002 in Zolder geleden dat we het WK hebben georganiseerd. Nu doet de mogelijkheid zich voor om het WK naar Vlaanderen te halen in het jubileumjaar 2021.” Het is dan honderd jaar geleden dat het allereerste WK werd georganiseerd.

In totaal organiseerde België al negen keer het WK wielrennen: