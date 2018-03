Viviani wint na spektakel in De Panne

Elia Viviani heeft de vernieuwde Driedaagse Brugge – De Panne gewonnen. De Italiaan van Quick-Step Floors was de snelste in de sprint met een uitgedund peloton. Onder meer de Moeren speelden, met drie passages, een belangrijke factor waardoor veel mannen de rol vooraan kwijt waren. Pascal Ackermann (Duitser) sprintte naar de tweede plaats, Jasper Philipsen eindigde derde en was daarmee de eerste Belg.

De Driedaagse De Panne is voortaan een eendagswedstrijd. De renners kregen 202 kilometer voor de wielen geschoven met meerdere kasseistroken en ook enkele heuvels waaronder de Kemmelberg. Zes renners kozen voor de lange vlucht en hielden het vol tot op vijf kilometer van het einde.

De waaiers in de Moeren zorgden voor verbrokkelingen in het peloton, maar toch kwam het tot een massasprint. Bora voerde het peloton aan, maar plots was ook Quick-Step Floors daar. De sprinttrein van de ploeg van Patrick Lefevere viel uit elkaar, maar Elia Viviani bleef kalm en werkte koeltjes af. Het is voor de Italiaan al de zesde overwinning voor Quick-Step Floors dit seizoen.