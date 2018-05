Viviani spurt naar vierde zege in Italië

Elia Viviani was de snelste in de zeventiende rit van de Giro d’Italia. De overgangsrit in het noorden van Italië eindigde op een massasprint in kletsnatte omstandigheden. Jens Debusschere werd vijfde. Rozetruidrager Simon Yates liep geen gevaar op, in het klassement verandert er niets.

Quick-Step Floors mag opnieuw vieren want Viviani zorgde in Italië voor de 35ste (!) zege van het seizoen. De renners reden aan een razendsnel tempo. Landgenoot Ben Hermans zat in de vlucht van de dag, samen met Poels, De Marchi en Luis Leon Sanchez. Ze verdedigden zo lang als het kon hun voorsprong, maar het peloton hield hen in het vizier. Een massasprint werd onafwendbaar.

De renners van Quick-Step deden het in de slotfase uitstekend. Viviani werd in polepositie afgezet in de laatste rechte lijn. Sam Bennett, de andere topfavoriet voor de dagzege, kwam net te laat en eindigde op de tweede plaats. Viviani verstevigt zo zijn leiderspositie in het puntenklassement.

Bekijk de sprint in kletsnatte omstandigheden hier: