Viviani spurt naar vierde overwinning

Elia Viviani heeft de tweede etappe in de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De Italiaan rondde het inleidende werk van zijn ploeg Quick-Step knap af. Het is al de vierde overwinning voor de spurtbom in het nog prille seizoen.

In een verraderlijke etappe, waar de wind een belangrijke rol speelde, kwam het zoals voorspeld tot een massasprint. Daarin kon Viviani maximaal profiteren van het werk van zijn ploegmakkers. De Nederlander Danny van Poppel en de Duitser Pascal Ackermann vervolledigen het podium.

Viviani neemt ook de leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff, de ritwinnaar van woensdag.