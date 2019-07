Viviani sprint naar zege in vierde rit, Alaphilippe behoudt gele trui

Yves Lampaert is trots op zijn ploegmakker:

Frederik Backaert (Wanty) trok er samen met zijn Franse ploegmaat Yoann Offredo en de Zwitser Michael Schär (CCC) meteen vandoor. Het peloton gunde het drietal een voorsprong die stabiel bleef tussen de drie en vier minuten. Lang gebeurde er weinig.

Het peloton knabbelde beetje bij beetje aan de voorsprong maar de leiders hielden kranig stand. Offredo moest dan toch afhaken, en met nog zeventien kilometer te gaan was ook het verhaal van Backaert en Schär uit. Het peloton maakte zich op voor de verwachte sprint. Met de meet in zicht nam de nervositeit toe. Viviani had nog de meeste power in de benen en maakte het verschil. Kristoff en Ewan kwamen net te laat.

De vijfde rit voert de renners woensdag over 175,5 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges tot Colmar.