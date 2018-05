Viviani maakt zijn favorietenrol waar

Elia Viviani heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In een massasprint in de straten van Tel Aviv was hij sneller dan Mareczko en Bennett. Rohan Dennis is de nieuwe leider in het algemene klassement. De Australiër kaapte onderweg drie bonificatieseconden weg en neemt het roze over van Tom Dumoulin. Nummer 28 (!) al voor Quick-Step Floors dit seizoen.

Vandaag waren de sprinters aan zet. De eerste rit in lijn werd een vlakke etappe met aankomst in Tel Aviv. De strijd om de roze leiderstrui kon onderweg uitgevochten worden. In de tussensprint waren drie bonificatiepunten te verdienen en dat hadden ze bij BMC duidelijk begrepen. Dennis rondde het werk van zijn ploegmaats af en won de tussenspurt. Een gemiste kans voor Victor Campenaerts die zo opnieuw naast het roze grijpt. Morgen krijgt hij een nieuwe kans.

Een massasprint was onafwendbaar. Daarin toonde Viviani zich duidelijk de sterkste. Een nieuwe overwinning voor Quick-Step Floors. Baptiste Planckaert werd de eerste Belg op een negende plaats.