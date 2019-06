Vincent Kompany officieel voorgesteld als speler-trainer van Anderlecht

“Iemand die mij een beetje kent, weet: Vince gaat dit niet zomaar doen zonder een plan.” Daar is eindelijk Vincent Kompany (33), de speler-manager van Anderlecht. “Ik ben niet naar hier gekomen om tweede te eindigen. Kampioen spelen mét mooi voetbal. Dat is Anderlecht.”

Eindelijk was het zover. Vincent Kompany die werd voorgesteld bij Anderlecht. Niet in het perszaaltje, wel in een uit de kluiten gewassen witte tent - tekenend voor het belang van de comeback van Vince. “Ik ben ongelofelijk blij en fier dat ik mag beginnen bij deze club”, vertelde het paars-witte jeugdproduct. “Deze club is niet zomaar een verhaal van opportuniteiten, maar ik heb ook gekozen met mijn hart. Er is veel werk, maar ik heb er goesting in en kijk hier écht écht écht naar uit.”

Áls speler-manager, een flinke uitdaging en ongezien in het Belgische voetbal. “Maar iemand die mij een beetje kent, weet: Vince gaat dat niet zomaar doen zonder een plan. Enkel als speler terugkeren was geen optie. Dit was ook het ideale moment, want had Anderlecht kampioen geworden of als tweede geëindigd, had dit nooit gebeurd. Dan had niemand open gestaan voor een mentaliteitsverandering.”

Geen satellietclub

Maar de Brusselaars werden zesde, dus enter Kompany. “Op één seizoen moeten we beter worden dan vijf andere ploegen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met een paar veranderingen daar in zullen slagen.” Met de lessen van Pep Guardiola in de rugzak. “Ik ben nog geen Pep, laat dat duidelijk zijn, maar ik ben wel een goeie leerling.” Een satellietclub van Manchester City zal paars-wit alleszins niet worden. “Een beetje respect graag”, reageerde Kompany ietwat geprikkeld toen hem dat werd voorgeschoteld. “Anderlecht is Anderlecht en zal ook altijd Anderlecht blijven.”

Anderlecht betekent ook: spetterend voetbal. En daar is Kompany zich uiteraard bewust van. “Ik kan of wil niet kiezen tussen mooi voetbal brengen of kampioen spelen. Ik wil beide. Ik weet dat ik mezelf zo veel druk opleg. Maar het kan niet dat je aan een Anderlecht-fan zou verkondigen dat je enkel kampioen wilt spelen. Laat het ook heel duidelijk zijn, ik ben hier niet naartoe gekomen om tweede te worden.”

RSCA Belfius Academy

Alvorens Kompany zijn intrede maakte, opende Marc Coucke de persconferentie. Met een nieuwtje. Het jeugdcomplex van Anderlecht heet voortaan de ‘RSCA Belfius Academy’. “Het is geen toeval dat deze persconferentie plaatsvindt op Neerpede”, opende de paars-witte voorzitter. “We willen dat onze jeugdspelers hier hun eerste successen boeken en daarna ambassadeur worden bij deze club. Kompany is hiervan het perfecte voorbeeld. Daarom hebben we beslist om het budget van onze jeugdwerking te verhogen, samen met een partner die we in Belfius vonden.” Even daarna werd de Academy geopend door Michael Verschueren en Jean Kindermans.