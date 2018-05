Vijf op zes voor Belgen op Roland Garros

Na Elise Mertens en Alison Van Uytvanck heeft ook Ruben Bemelmans zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenoot versloeg de Indiër Yuki Bhambri in drie sets: 6-4, 6-4 en 6-1. Yanina Wickmayer is uitgeschakeld. David Goffin en Kirsten Flipkens kwalificeerden zich maandag al voor de volgende ronde.

De 30-jarige Bemelmans, last minute opgevist als lucky loser, haalde het in de openingsronde in drie sets van de vijf jaar jongere Yuki Bhambri (ATP 93) uit India: 6-4, 6-4 en 6-1 na 2 uur en 10 minuten. De Indiër werkte pas zijn eerste gravelwedstrijd van het seizoen af. In 2015 speelde Bemelmans al eens tegen Bhambri. In de tweede ronde ontmoet Bemelmans de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Jack Sock (ATP 14) en de Est Jurgen Zopp (ATP 136). De Limburger stond al één keer eerder op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. In 2015 werd hij meteen uitgeschakeld door de Duitser Benjamin Becker. Zondag plaatste David Goffin (ATP 9), de tweede Belgische man op de hoofdtabel, zich eveneens voor de tweede ronde. Bij de vrouwen staan Kirsten Flipkens, Elise Mertens en Alison Van Uytvanck in de tweede ronde. Yanina Wickmayer is alweer naar huis.