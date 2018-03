Videoref debuteert in Milaan-Sanremo

Milaan-Sanremo is niet alleen het eerste monument van het wielerseizoen, het wordt zaterdag ook de eerste wielerwedstrijd ooit met een videoref. De Italiaan Gianluca Crocetti zal de koers vanuit een busje aan de aankomst volgen.

De videoref in het voetbal kennen we ondertussen. De UCI zet er nu ook voor het eerst een in tijdens een wielerwedstrijd. Crocetti staat in direct contact met drie andere koerscommissarissen. Die volgen de wedstrijd dan weer vanop de motor of vanuit de wagen. In tegenstelling tot het voetbal, heeft de videoref in het wielrennen wél zelf beslissingsrecht.

Milaan-Sanremo wordt de eerste koers met videoref, nadien zal die ook actief zijn in de vier andere monumenten (Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije) en tijdens de drie grote ronden (Giro, Tour en Vuelta).