VIDEO: Zo diep is Van Aert gegaan

Wout van Aert heeft zaterdag indruk gemaakt in zijn eerste Strade Bianche. De wereldkampioen veldrijden maakte mee de koers en finishte knap derde na Tiesj Benoot en Romain Bardet. Van Aert had veel gegeven in zware weersomstandigheden en dat was er in de slotkilometer ook aan te zien. Van Aert komt ten val op de slothelling en heeft daarna heel veel moeite om weer op de fiets te geraken.

What a 'mare but nice remount by @WoutvanAert to get going again on the Piazza del Campo at #StradeBianche pic.twitter.com/PWf6Dh2DGh — Kingston Wheelers CC (@kingstonwheeler) 3 maart 2018

"Go hard or go home"

Van Aert kreeg op dat moment blijkbaar een krap in beide benen, dat zegt hij zelf op Twitter. "Slecht moment daarvoor. Hard gaan, of niet gaan."