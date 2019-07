VIDEO: Van Aert daags na val: "Het gaat goed naar omstandigheden"

"Naar omstandigheden gaat het goed met mij." Dat zegt Wout van Aert vanuit het ziekenhuis, daags na zijn zware val in de Tour de France. "Ik heb me al neergelegd bij de manier waarop het gelopen is", klinkt het.

Het interview is door zijn ploeg Jumbo-Visma zelf afgenomen. In de tijdrit kwam van Aert gisteren zwaar ten val en liep daarbij een diepe wonde op aan zijn rechterbovenbeen. Exit van Aert uit de Tour, en hij moest meteen geopereerd worden.

Teleurstelling

“Ik heb me intussen al neergelegd bij de manier waarop het gelopen is”, zegt van Aert vandaag. “Maar toch zal het natuurlijk pijn doen om via de televisie naar de Tour te kijken. De (sportieve) teleurstelling is natuurlijk wel groot, maar naar de omstandigheden gaat het wel goed. Ik heb niet zoveel pijn, ook dankzij de medicatie.”