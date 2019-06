[VIDEO] Rode Duivels winnen overtuigend met 3-0 van Kazachstan

De Rode Duivels hebben in hun derde kwalificatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap overtuigend gewonnen van Kazachstan. Ze wonnen thuis met 3-0. Aan de rust stond het al 2-0 na doelpunten van Dries Mertens en Timothy Castagne. Romelu Lukaku zorgde vijf minuten na de pauze voor de volledige zekerheid.

Vanaf minuut één werden de Kazakken bij de keel gegrepen en bleken ze niet in staat om het de Rode Duivels lastig te maken. Na 11 minuten was het al meteen prijs. Dries Mertens nam een lage voorzet van Eden Hazard op de slof en via een Kazaks been ging de bal over de keeper in doel. Mertens was al meteen zeer bedrijvig want amper enkele minuten later presenteerde hij met een gemeten voorzet de 2-0 aan Castagne. Die twijfelde niet en zette met zijn kopbal de Belgen nog voor het kwartier op rozen.

Gevaarlijke Duivels

De Rode Duivels namen na de dubbele voorsprong wat gas terug. Onder meer Lukaku kreeg nog enkele kansen om de score uit te diepen, maar hij kon voorlopig niet zorgen voor een derde doelpunt. Vlak voor de rust was er nog wat opwinding toen De Bruyne de deklat bijna doormidden knalde met een afstandsschot.

Lukaku zorgt voor zekerheid

Vijf minuten na de rust nam Lukaku alle twijfels weg, voor zover die er al waren. Hij tikte de rebound binnen na een schot op de paal van (opnieuw) Dries Mertens.

De Belgen speelden de wedstrijd makkelijk uit en kwamen op geen enkel moment nog in de problemen. Opdracht volbracht dus voor de Rode Duivels, die met 9 op 9 bovenaan groep I staan. De focus kan nu naar dinsdag voor de wedstrijd tegen Schotland. Dat won deze avond met 2-1 tegen Cyprus. Eerder op de avond ondervond Rusland geen problemen met San Marino, het werd er maar liefst 9-0.