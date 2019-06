[VIDEO] Carrasco meteen trefzeker bij rentree

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft zich opnieuw in de gratie van zijn Chinese club Dalian Yifang gevoetbald. Met een goal en een assist had hij een groot aandeel in de overwinning van zijn team. Het werd 1-3 tegen Beijing Renhe.

Carrasco werd onlangs door zijn club geschorst voor zijn negatieve houding en een gemiste wedstrijd. Van de clubleiding mocht hij het oefencentrum niet meer binnen, hij kreeg een geldboete en moest zich binnen de drie dagen openlijk excuseren bij zijn ploegmaats. Volgens Chinese media is dat laatste gebeurd en mocht Carrasco dus opnieuw spelen.

Weg van degradatiezone

De match tegen Beijing Renhe was er een tegen een rechtstreekse degradatieconcurrent en moest dus gewonnen worden. Carrasco was dan ook meteen van goudwaarde voor zijn ploeg. Met een penaltygoal en een assist boog hij binnen enkele minuten een 1-0 achterstand om. Met die zege kruipt de club nu wat verder weg van de degradatiezone.

Sleutelspeler

Carrasco is al het hele seizoen de belangrijkste speler voor Dalian Yifang. Hij scoorde nu al 8 goals in 11 wedstrijden en is daarmee ruim topscorer binnen de ploeg.

Bekijk hieronder de beelden van zijn goal en zijn assist.