Victor Campenaerts wint vierde rit in Ronde van België

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (Lotto Soudal) pakte zaterdag in Seraing zijn eerste zege van het seizoen tijdens de Ronde van België na een sprint met de Noor Andreas Lorentz Kron en Remco Evenepoel.

"Voor de rit stonden we met vier man van de ploeg in de top tien van het klassement maar we waren er vrij snel uit dat dit niet de reden was waarvoor we naar de Baloise Belgium Tour waren afgezakt. Enkel de eindzege primeert en dus moesten we vol aan de bak en was aanvallen het devies", begon Victor Campenaerts. "Al bij de eerste bult van de dag, de Côte de Chambralles, versnelde ik maar ik kreeg slechts vier man mee in steun. Dat was net iets te weinig volk om het uit te zingen tot het einde. Ik wist dat de beslissing dan ging vallen op de Roche aux Faucons. Daar ging Tim Wellens aanvallen en nestelde ik me in het wiel van Remco Evenepoel. Kop moest ik niet doen, met Wellens net achter ons, en ik kon zo in een zetel naar de eindmeet rijden en het afmaken. Ik had vertrouwen in mijn sprint en dat bleek geen valse hoop."

In Zottegem was Victor Campenaerts ook al betrokken in een aanval met Remco Evenepoel. In Seraing liep het beter af voor de man van Lotto Soudal. "Ik werd in de tweede etappe niet uit het wiel gereden maar ik kwam ten val omdat ik het zwart uit mijn ogen gereden had om Evenepoel te volgen. Dat is wel een mentale tik. Deze zege maakt natuurlijk dan wel weer veel goed. Ik win van misschien wel één van de beste renners ter wereld van zijn generatie", vervolgde Campenaerts.

"Ik blijf ambitieus en stel dan ook dat ik een dergelijke rittenkoers wel als eindlaureaat kan afsluiten. Kom ik in Zottegem niet ten val dan win ik deze Baloise Belgium Tour. Maar wat die Evenepoel hier heeft laten zien is toch wel iets enorms. We voerden met de ploeg strijd voor de eindzege maar mijn overwinning is toch wel een zeer mooie troostprijs voor al het geleverde werk."