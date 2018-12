Victor Campenaerts wint de Kristallen Fiets

Victor Campenaerts heeft de 27e editie van de Kristallen Fiets gewonnen. De renner van Lotto-Soudal werd dit jaar Europees kampioen in het tijdrijden en pakte ook brons op het WK tijdrijden. Campenaerts kreeg z'n trofee uit handen van Sir Bradley Wiggins.

Campenaerts was ietwat verrassend de winnaar van de Kristallen Fiets. Yves Lampaert, Belgisch kampioen in 2018, Greg Van Avermaet of Wout van Aert werden vooraf als grotere kanshebbers beschouwd. Toch won Campenaerts met 52 punten voorsprong op Yves Lampaerts. Greg Van Avermaet vervolledigde het podium. Campenaerts kreeg z'n Kristallen Fiets dus uit handen van Sir Bradley Wiggins, ex-Tourwinnaar én huidig werelduurrecordhouder. En laat net dat het doel zijn van Campenaerts. Hij wil in 2019 het werelduurrecord van Wiggins verbreken. "Het record moet verbroken worden. Het is gezond voor de sport als er een nieuwe generatie komt die het record breekt" zei Wiggins. De Brit wenste Campenaerts ook nog veel geluk bij z'n poging. "Ik weet dat je het in je hebt. Ik hoop dat het je lukt" zei Wiggins. Nicky Degrendele wint de Kristallen Fiets bij de vrouwen:Remco Evenepoel is de belofte van het jaar:

Patrick Lefevere is ploegleider van het jaar: