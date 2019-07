Victor Campenaerts moet weg bij Lotto

Victor Campenaerts (27) heeft dit weekend te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een andere ploeg. Lotto-Soudal geeft voorrang aan de komst van Philippe Gilbert (36) en John Degenkolb (30). Budgettair is er geen plaats meer voor de werelduurrecordhouder.

Wat is het strafste nieuws: dat Lotto-Soudal Philippe Gilbert wil terughalen, of dat de wereld­uurrecordhouder moet opkrassen? De twee zaken zijn rechtstreeks met mekaar verbonden: het is omdat de ploeg Gilbert er absoluut bij wil dat er geen geld overblijft voor Campenaerts. Als het budget er was geweest, had de ploegleiding ook Campenaerts een voorstel gedaan, want in se is men tevreden over zijn prestaties — nogal wiedes als je het werelduurrecord verbetert. Campenaerts zette Lotto-Soudal dit voorjaar in zijn eentje wekenlang positief in the picture: voor hem zal het nieuws sowieso aanvoelen als een ezelsstamp.

Het feit dat de renner dit weekend te horen kreeg dat hij een nieuwe ploeg moet zoeken, kan maar één ding betekenen: de deal met Gilbert zit er aan te komen. Teammanager John Lelangue bevestigt dat hij constructieve onderhandelingen voert met de manager van Gilbert, en dat hij op dezelfde golflengte zit met de renner. De twee hadden voorlopig enkel ­telefonisch contact, maar na hun gezamenlijke periode bij BMC is er een duidelijke vertrouwensband. De duur van het contract is geen struikelblok. Gilbert wil per se voor twee jaar tekenen: Patrick Lefevere knapte daarop af, maar voor Lelangue is het geen probleem. Als de motivatie intact is, speelt leeftijd minder een rol, is zijn visie.

Kan er dan nog iets mislopen? Er zijn nog ploegen met interesse voor Gilbert. Cofidis deed een voorstel, maar dat was ook maar voor één jaar, en ook Ineos zou naar de modaliteiten van een transfer hebben geïnformeerd. Bij Lotto-Soudal lijken ze echter zeker van hun stuk. Op het hoogste niveau is beslist dat er doorgeduwd wordt in dit dossier. Zowel bij de Nationale Loterij, de sponsors, als de teamleiding vinden ze het versterken van de klassieke kern de prioriteit — het zwakke Vlaamse voorjaar en het vertrek van Tiesj Benoot zijn de directe aanleiding. De klassiekers zijn het DNA van deze ploeg, zegt Lelangue.

In die optiek moeten we ook de transfer van John Degenkolb zien. De Duitser is einde contract bij Trek-Segafredo en wil daar niet blijven. Het akkoord met Lotto-Soudal is in principe rond en kan zomaar getekend worden. U begrijpt dat het veel geld kost om zo’n twee zwaargewichten binnen te halen. Het slachtoffer van de hele operatie heet Campenaerts. Een werelduurrecord en de kans op medailles op kampioenschappen en Olympische Spelen wegen voor de ploeg minder zwaar dan potentieel succes in het voorjaar.