Victor Campenaerts breekt werelduurrecord

Victor Campenaerts heeft het werelduurrecord van voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins verbroken. De 27-jarige Antwerpenaar reed in de Velodromo Bicentario in het Mexicaanse Aguascalientes 55,089 km/u en was daarmee 563 meter sneller dan de 54,526 km/u van de Brit. Voor Campenaerts wordt een droom werkelijkheid. Hij wordt de vierde Belg ooit met het werelduurrecord op zijn naam, en de 43e renner in totaal.

De renner van Lotto Soudal begon niet al te voortvarend, maar kreeg al snel het recordschema van Wiggins in het vizier. 'Vocsnor', zoals zijn bijnaam luidt, bleef op de zwarte band van de piste zijn rondjes van een lage zestien seconden malen. Voorbij halfweg de poging kon Campenaerts niet langer verder uitlopen op Wiggins, maar hij bleef regelmatige rondjes rijden. In het slot versnelde de Antwerpenaar opnieuw. Met zijn laatste restjes kracht sloopte hij als eerste ooit de magische grens van 55 km/u.

Campenaerts is zo de opvolger van Marcel Van den Eynde (1897), Ferdinand Bracke (1967) en Eddy Merckx (1972). Sinds zijn bronzen plak vorig najaar op het WK tijdrijden in Innsbrück stond alles voor Campenaerts in het teken van dit werelduurrecord. Tussen begin januari en begin maart voltooide hij een stage van twee maanden in Namibië. Midden maart toonde hij zijn grote vorm al in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico, waar hij zijn eerste WorldTour-wedstrijd won.