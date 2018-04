Vettel start vanop de pole, Vandoorne 14e

Sebastian Vettel (Ferrari) start morgen vanop de poleposition in de Grote Prijs Formule 1 van Shanghai. Voor de Duitser is het al zijn 52e pole uit zijn carrière. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne vertrekt, net als vorige week in Bahrein, vanaf de veertiende plaats.

Vettel bleef net zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen voor, die start vanop plaats twee. Valtteri Bottas (Mercedes) is derde, de regerende wereldkampioen Lewis Hamilton parkeert morgen zijn bolide op de vierde plaats. Stoffel Vandoorne werd uitgeschakeld in de tweede kwalificatiesessie en moet vertrekken vanaf de veertiende stek.

Bekijk hier de snelste ronde van Vettel:

De volledige uitslag:

INITIAL CLASSIFICATION (Q3)



Vettel pips Raikkonen right at the end to take pole, with a new lap record #F1 #Quali #ChineseGP pic.twitter.com/wAYMA8l2fB