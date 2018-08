Vertonghen helpt Tottenham aan winst

Tottenham Hotspur heeft op de eerste speeldag van de Premier League meteen de volle buit gepakt. De Spurs klopten Newcastle United met 1-2.

De partij was nauwelijks bezig of Jan Vertonghen (8.) zette zijn team op voorsprong. De Rode Duivel kopte na een corner van kort bij tegen de lat. De bal vloog via doelman Dubravka weer uit doel, maar de ref keurde de treffer goed.

De reactie van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten, en Joselu (11.) tekende al vlug voor de gelijkmaker. Maar na een goal van Alli (18.) klom Tottenham even snel weer op voorsprong. Newcastle moest nu komen maar kon, ook na de rust, de gelijkmaker niet forceren. De 2-2 van Rondon vloog enkele minuten voor tijd tegen de lat.

Vertonghen speelde de hele partij, Mousa Dembélé viel bij de bezoekers 22 minuten voor tijd in. Hun ploegmaat Toby Alderweireld bleef op de bank. Manchester United opende het Premier League-seizoen met een 2-1 zege tegen Leicester.

