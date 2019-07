Verstappen wint knotsgekke GP van Duitsland

Max Verstappen heeft een knotsgekke Grand Prix van Duitsland gewonnen op het circuit van Hockenheim. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) werd tweede in eigen land en de Rus Daniil Kvyat (Torro Rosso) vervolledigde het podium. De regen zorgde voor crashes, foute bandenwissels en veel safety cars. WK-leider Lewis Hamilton werd slechts elfde.

Voor Mercedes werd het een dramatische namiddag in Hockenheim. Regerend wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton was nochtans van op poleposition vertrokken en leek probleemloos naar zijn vijfde zege in Duitsland te rijden, maar na een dramatische pitstop nadat hij van de baan was gegaan mocht hij die ambitie opbergen. De Brit finishte uiteindelijk na nog een slipper op de elfde plaats.

Valterri Bottas legde dan maar een tijdlang het vuur aan de schenen van Verstappen, totdat ook de Fin, na Hamilton de nummer twee in de WK-stand, met het slot in zicht in de fout ging en de bandenmuur in knalde. Op dat moment was de race van onder meer de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) al afgelopen. Verstappen bleef voorin rustig en hield stand tot aan de finish.

Inhaalrace Vettel

Even opmerkelijk was alvast de tweede plaats voor eigen publiek van Vettel, die na problemen met de turbo van op de laatste plaats was gestart en zo maar even achttien plaatsen winst boekte. Voor Kvyat was het nog maar het derde podium in zijn carrière. Voor Max Verstappen is het de zevende F1-zege in zijn carrière.