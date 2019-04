Verschueren over inval: "Sta achter proper voetbal"

Verschueren moest zich vandaag op de voetbalbond verantwoorden voor het vuurpijlenincident van 2 weken geleden op Standard, één dag na de politie-inval op de club.

Meer dan 30 speurders voerden gisteren huiszoekingen uit in het oefencomplex in Neerpede en in het stadion van Anderlecht. Het gerecht zocht naar aanwijzingen van gesjoemel met de transfer van Aleksandar Mitrovic van Anderlecht naar Newcastle in 2015. Nog onder het oude bestuur.

"Maar ook wij voelen ons verantwoordelijk" zegt Verschueren en we doen er alles aan om ons voetbal proper te maken.