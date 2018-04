"Verplicht autopsie na jong overlijden"

De Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen pleit voor een verplichte autopsie bij iedere jonge sporter die plotseling sterft. Vandaag is zo een autopsie enkel mogelijk als het gerecht daar om vraagt.

Op het lichaam van Michael Goolaerts, de jonge renner die afgelopen weekend overleed tijdens Parijs-Roubaix, zal wel een autopsie gebeuren. Dat komt omdat het parket van het Franse Cambrai een onderzoek is gestart om zijn doodsoorzaak te achterhalen.

De huidige regeling laat vandaag echter niet toe om een autopsie te verrichten buiten een gerechtelijke context. Willen de nabestaanden tóch een autopsie, moeten ze zelf opdraaien voor de kosten.

Wettelijk kader

Wouter Van den Bogaert, forensisch patholoog aan het UZ Leuven, pleit zelf niet voor een verplichte autopsie maar wel voor een betere omkadering. “Er is nood aan een wettelijk kader, zoals op dit moment bestaat voor de plotse overlijdens van zuigelingen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Zo bestaat er wel een regeling bij kindjes onder de achttien maanden die sterven. “Als die kindjes sterven, is er wél een mogelijkheid tot een autopsie in bepaalde omstandigheden. Waarom dan niet voor dergelijke plotse overlijdens van jongeren, waarbij het even belangrijk is om de doodsoorzaak te achterhalen?”

