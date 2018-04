Vermeer out voor de rest van het seizoen

Kenneth Vermeer zal dit seizoen niet meer in actie komen. De doelman van Club Brugge blesseerde zich in de slotfase van de wedstrijd tegen AA Gent. Hij heeft een scheur opgelopen in een pees van het bovenbeen en zal geopereerd moeten worden.

Een flinke streep door de rekening van Club Brugge. Met Vermeer hadden ze bij blauw-zwart eindelijk een betrouwbare keeper gevonden waar ze dit seizoen al zo lang achter gezocht hadden. De Club-fans verkozen hem in maart zelfs nog tot speler van de maand.

Maar de Nederlandse doelman zal dus niet meer in actie komen tijdens de play-offs. Vermeer heeft een pees van het bovenbeen gescheurd tijdens de slotfase van de wedstrijd tegen AA Gent. Vrijdag gaat Vermeer onder het mes, meldt Club op haar website. De Rus Gabulov wordt hoogstwaarschijnlijk de nummer één onder de lat voor de rest van het seizoen.

Ook voorbereiding volgend seizoen in gedrang

Club Brugge had een optie tot aankoop bedongen toen het in januari Vermeer ging huren van Feyenoord. De vraag is of die optie nog gelicht zal worden, want door de operatie zal Vermeer waarschijnlijk drie maanden moeten revalideren. Hierdoor komt ook de voorbereiding voor volgend seizoen in gedrang.