Vermaelen traint mee met Rode Duivels

De Rode Duivels hebben opnieuw getraind op het WK in Rusland. Goed nieuws: ook Thomas Vermaelen stond voor het eerst weer op het trainingsveld. De Duivels bereiden zich voor op hun volgende wedstrijd, zaterdag tegen Tunesië.

Thomas Vermaelen werkt vandaag in Dedovsk zijn eerste groepstraining op Russische bodem af met de Rode Duivels. De verdediger herstelt van een hamstringblessure en kwam daardoor sinds mei niet meer in actie.

Vermaelen trainde in België wel al één keer mee in de voorbereiding naar het WK. De dag voor de oefenwedstrijd tegen Costa Rica oefende hij samen met de andere Duivels, maar daarna was hij niet meer op het trainingsveld te zien. Hij bleef zelfs achter in Moskou om verder te werken toen zijn collega-Rode Duivels naar Sotsji reisden voor de wedstrijd tegen Panama.

Kompany

Bondscoach Roberto Martinez kan voor de wedstrijd tegen Tunesië dus opnieuw rekenen op 22 spelers, enkel Vincent Kompany werkt nog individueel. Tijdens een oefeninterland tegen Portugal, in de voorbereiding naar het WK, raakte hij geblesseerd aan de lies.