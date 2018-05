Vermaelen out met hamstringblessure

Thomas Vermaelen staat mogelijk een tijdje aan de kant met een hamstringblessure. De verdediger stond in de basis bij Barcelona en werd na een halfuur noodgedwongen gewisseld. Hoe ernstig de blessure is, moeten verdere tests uitmaken.

Vermaelen was samen met Barcelona op bezoek bij Levante. Na 31 minuten greep de Rode Duivel naar de hamstring in zijn rechterbeen. Hinkend ging de Belg naar de kant. Vermaelen kampte eerder dit seizoen al met enkele blessures bij Barcelona en kwam daardoor maar weinig in actie. Verdere onderzoeken moeten uitmaken hoe ernstig de schade is. De blessure komt natuurlijk zeer ongelegen met het WK in het vooruitzicht. Barcelona verloor de wedstrijd overigens met 5-4 van Levante.